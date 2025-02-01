Чемпион ACA спрогнозировал нокаут Шары Буллета на турнире UFC
На предстоящем турнире UFC Fight Night 250 поединок россиянина Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) и британца Майкла Пейджа завершится досрочно. Об этом «РБК Спорт» заявил первый в истории турнира ACA (Absolute Championship Akhmat) временный чемпион в легком весе Эдуард Вартанян.
«Интересное противостояние двух ударников. Все может быть — может быть быстрый нокаут, может быть судейское решение. Но я все-таки склоняюсь, что это будет досрочное завершение боя. Получится ли бой жестким? Вряд ли жестким, ярким — однозначно», — заявил Вартанян.
На счету 30-летнего Магомедова 15 поединков в профессиональном ММА и четыре — в UFC, все без единого проигрыша. У 37-летнего Пейджа три поражения и 22 победы.
Кроме того, боец поделился мнением о поединке между россиянином Сергеем Павловичем и латиноамериканцем Жаирзиньо Розенстрайком, выразив уверенность в победе соотечественника.
«Я думаю, что победит Павлович. Преимущество у него в том, что он спокойно подходит к поединку — это раз. Второе — у него лучше навыки», — подчеркнул боец.
В активе 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения, у 36-летнего Розенстрайка — 15 побед и пять поражений.
1 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, пройдет крупный турнир UFC Fight Night 250. Начало турнира запланировано на 17:00 мск, а бои основного карда начнутся в 21:00.
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