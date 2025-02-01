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Спорт ,  
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Эксклюзив

Тренер Шары Буллета предсказал жесткий бой подопечного в UFC

Тренер российского бойца добавил, что Майкл Пейдж является сложным соперником для Шары Буллета: «Он хороший боец, сильный соперник и топовый ударник»
Фото: ALI HAIDER/ТАСС
Фото: ALI HAIDER/ТАСС

Предстоящий поединок между российским бойцом Шарабутдином Магомедовым (Шара Буллет) и британцем Майклом Пейджем может оказаться зрелищным, если Пейдж не будет убегать. Об этом «РБК Спорт» заявил тренер Шары Буллета Гор Азизян.

«Бой получится жестким, если Пейдж не будет убегать. Нам без разницы, какая у него борьба. Не знаю, куда Буллет его отправит», — сказал тренер Буллета.

Тренер российского бойца добавил, что соперник Шары Буллета не является для него «подарком»: «Он хороший боец, сильный соперник, чемпион промоушена Bellator, топовый ударник».

30-летний Магомедов провел 15 боев в профессиональном ММА, ни разу не проиграв. В UFC он одержал победы во всех четырех поединках. В активе 37-летнего Пейджа 22 победы и три поражения.

Азизян также прокомментировал бой между россиянином Сергеем Павловичем и латиноамериканцем Жаирзиньо Розенстрайком, предсказав, что Павлович нокаутирует своего соперника.

«Павлович у меня спарринги проводил. В нашем зале наши парни ему помогали, он сейчас в хорошей форме. Я думаю, Павлович его нокаутирует где-то во втором или третьем раунде. Его преимущество — борьба. Если у него ударка не пойдет, он может бороться», — заключил Азизян.

На счету 32-летнего Павловича 18 побед и три поражения в смешанных боях. У 36-летнего Розенстрайка 15 побед и пять поражений.

Бой между Магомедовым и Пейджем, а также между Сергеем Павловичем и Жаирзиньо Розенстрайком состоится 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Турнир начнется в 17:00 мск, а поединки основных боев стартуют в 21:00.

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Авторы
Теги
Полина Мельникова
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) UFC


 

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