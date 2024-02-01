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Эксклюзив

Абаскаль ответил на вопрос об отставке с поста тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что увольнения являются частью футбола
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что с пониманием относится к слухам о своей отставке. Об этом он заявил, отвечая на вопрос «РБК Спорт» об отставке, перед началом Зимнего кубка РПЛ.

«Я год назад продлил контракт. Понятно, что увольнения — часть футбола. Но мы работаем в большом проекте. Если есть недовольство, то увольняется пилот проекта. А если есть возможность продолжать работу, то мы продолжаем вести наш проект вперед», — сказал он.

В январе генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что болельщики, клуб и совет директоров недовольны выступлением команды в этом сезоне под руководством Абаскаля. Он уточнил, что перед тренером поставлена задача исправить ситуацию. «Он должен улучшить наше место в турнирной таблице в оставшейся части сезона», — сказал Малышев.

Также генеральный директор заявил, что клуб должен быть готов к любому повороту событий, в том числе в вопросе тренера команды. «Поэтому я считаю правильным иметь план Б», — уточнил он.

По итогам 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая петербургский «Зенит» на два очка. Московское «Динамо» замыкает тройку лидеров с отставанием в шесть очков от первого места. «Спартак» располагается на пятой строчке и имеет в своем активе 30 очков.

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