Долговая нагрузка холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" по итогам 2009г. составит порядка 210 млн долл. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель финансового директора холдинга Виктор Васенев. По его словам, на начало текущего года объем долга компании составлял 226 млн долл., в первом полугодии нагрузка снизилась до 146 млн долл. "С учетом размещенного выпуска облигаций наша долговая нагрузка вернулась примерно на уровень начала года", - отметил В.Васенев.

Топ-менеджер холдинга также сообщил, что компания зарезервировала порядка 50 млн долл. на погашение долгов в I полугодии 2010г. "Долговая нагрузка в 2010г. будет снижаться с каждым кварталом", - заверил В.Васенев. При этом председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков добавил, что в следующем году "Эталон-ЛенСпецСМУ" "будет заимствовать столько, сколько сможет отдать".

Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" создан в 1987г. на базе специализированного ремонтно-строительного управления. Сейчас среди главных направлений деятельности компании - инженерная подготовка территорий, производство строительных материалов, строительство и эксплуатация недвижимости. В портфеле компании на 2007-2010гг. - более 50 проектов жилой и коммерческой недвижимости общей площадью 1 млн 700 тыс. кв. м. Чистая прибыль группы компаний "ЛенСпецСМУ" по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2009г. увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 2 млрд 200 млн руб. Показатель EBITDA в отчетный период возрос в 3,2 раза относительно уровня первых 6 месяцев 2008г. - до 3 млрд 800 млн руб. Стоимость активов с 1 января 2009г. снизилась на 5,24% и по состоянию на 1 июля составила 34 млрд 205,149 млн руб.