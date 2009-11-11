"Архэнерго" в декабре 2009г. введет в эксплуатацию линию 110 кВ Вознесенье-Терентьевская стоимостью 135 млн руб.

"Архэнерго" в середине декабря 2009г. планирует ввести в эксплуатацию после реконструкции линию 110 кВ Вознесенье-Терентьевская, сообщает пресс-служба компании. Стоимость работ составит порядка 135 млн руб.



К настоящему моменту на объекте выполнена вся строительная часть работ - провод и трос смонтированы на участке с 1-й по 84-ю опоры, проведена замена деревянных опор на участке длиной 23 км.



Реконструкция линии высокого напряжения повысит надежность транзита 110 кВ Обозерская-Заовражье.



Отметим, что с января по сентябрь 2009г. освоение капитальных вложений в "Архэнерго" составило более 163 млн руб. Из общего объема инвестпрограммы за 9 месяцев текущего года 154,6 млн руб. вложено в техническое перевооружение и реконструкцию основного производства, 6,7 млн руб. - в новое строительство и расширение, в приобретение основных средств - 2 млн руб. Общий объем инвестпрограммы компании на 2009г. составит 178 млн руб.



"Архэнерго" с 1 апреля 2008г. является филиалом ОАО "МРСК Северо-Запада", в зоне ответственности которого компания находилась ранее.