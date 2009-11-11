Чистая прибыль "Ленэнерго" по РСБУ в январе-сентябре 2009г. составила 1,3 млрд руб. против убытка годом ранее.

Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2009г. составила 1 млрд 338 млн 239 тыс. руб. против убытка за аналогичный период прошлого года, достигшего 649 млн 188 тыс. руб. Об этом сообщается в официальных материалах компании. Выручка общества за отчетный период выросла на 37,7% - до 17 млрд 163 млн 98 тыс. руб.
ОАО "Ленэнерго" является владельцем воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 35 тыс. км и 15,9 тыс. км кабельных линий, а также 362 подстанций напряжением 35-110 кВт и 12,9 тыс. низковольтных подстанций. В результате реорганизации с 1 октября 2005г. за "Ленэнерго" осталась функция передачи электрической энергии и присоединения новых потребителей к электросетевой инфраструктуре.