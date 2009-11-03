Продажи Nokian Tyres в России и странах СНГ в январе-сентябре 2009г. снизились в 2,7 раза - до 127,9 млн евро.

Объем продаж Nokian Tyres в России и странах СНГ в январе-сентябре 2009г. снизился в 2,7 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года - до 127,9 млн евро. Как сообщает пресс-служба компании, продажи в РФ за указанный период составили 81,1 млн евро, в странах СНГ - 46,9 млн евро.

Инвестиции компании за 9 месяцев текущего года составили 76,9 млн евро. Отметим, что по итогам года объем инвестиций концерна прогнозируется на уровне 85 млн евро. Из них 50 млн евро будет вложено в завершение проектов по расширению производства в России, начатых в 2008г. Остальные инвестиции будут направлены в завод Nokian Tyres в финском городе Нокиа, производство пресс-форм и расширение сети шинных центров концерна Vianor.

Nokian Tyres занимается разработкой и производством шин для легковых автомобилей, грузового транспорта и индустриальной техники. Концерн владеет сетью шинных центров Vianor, а также заводами в городах Нокиа и Лиекса (Финляндия) и заводом во Всеволожске (Россия, Ленинградская область). Российское предприятие было открыто в сентябре 2005г. Объем инвестиций в расширение производства во Всеволожске в 2008г. составил 121 млн евро. Чистая прибыль концерна в 2008г. снизилась на 17,2% по сравнению с предыдущим годом и составила 139,9 млн евро. Чистые продажи Nokian Tyres в 2008г. выросли на 5,5% к показателям 2007г. - до 1 млрд 080,9 млн евро. Продажи в странах Скандинавии и Финляндии выросли на 1,5%, в России и странах СНГ - на 12,3%, в США - на 11,9% по сравнению с результатами 2007г.