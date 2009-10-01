В суд Мурманска направлено дело по факту рейдерского захвата универмага, нанесшего 11 млн руб. ущерба.

Прокуратура Мурманской области 25 сентября 2009г. направила в Октябрьский районный суд Мурманска уголовное дело в отношении организованной преступной группы, совершившей рейдерский захват универмага "Волна". Как передает пресс-служба надзорного ведомства региона, участники банды обвиняются в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации денежных средств или иного имущества (ч.4 ст.174.1 УК РФ). В результате преступных действий Октябрьскому районному потребительскому обществу Мурманска был причинен имущественный ущерб на сумму более 11 млн руб.

По данным следствия, члены преступной группы для незаконного захвата здания универмага, расположенного в центре города Мурманска, использовали подставного представителя собственника магазина - Октябрьского районного потребительского общества. В результате в августе 2007г. был незаконно зарегистрирован договор купли-продажи здания.

При расследовании данного уголовного дела органы следствия также установили, что ранее один из обвиняемых совершил рейдерский захват ООО "Незнакомка".