Фонд имущества Петербурга 18 ноября продаст 4 здания с участком под возведение МФК, начальная цена - 463 млн руб.

Фонд имущества Санкт-Петербурга 18 ноября 2009г. проведет торги по продаже четырех зданий и земельного участка на Сытнинской улице, 9/11. По информации пресс-службы фонда, начальная цена единого лота - 463 млн руб. Общая площадь строений (три нежилых и одно расселенное жилое здание) - 5,5 тыс. кв. м, земельного надела - 6,013 тыс. кв. м.



Первоначально город планировал разместить по этому адресу гостиничный комплекс, однако при подготовке объекта к продаже концепция будущего строительства изменилась, говорится в сообщении. В настоящее время назначение лота определено под строительство многофункционального комплекса. Соответствующие изменения внесены в распоряжение комитета по управлению городским имуществом горадминистрации о приватизации объекта, согласно которому гостиничный проект сокращен до 10 тыс. кв. м.



В соответствии с предпроектной проработкой, на данной территории возможно строительство жилого дома площадью 10 тыс. кв. м. (срок окупаемости - три года), бизнес-центра площадью 13 тыс. кв. м. (окупаемость - пять-шесть лет), гостиницы на 300 номеров площадью порядка 12 тыс. кв. м. (окупаемость - десять лет). Также предусмотрено строительство трех подземных паркингов общей площадью порядка 6 тыс. кв. м. Общая площадь комплекса с учетом паркингов составит 38 млн кв. м. Согласно ограничениям, действующим в зоне исторической застройки Петербурга, высота зданий на Сытнинской улице должна составлять 23 м от карниза, 28 м - до конька, внутриквартальная высота ограничена 33 м.



Помимо оплаты объекта покупатель обязан возместить затраты Фонда имущества на приобретение в государственную собственность нежилых помещений и доли в праве общей долевой собственности на земельный участок в размере 30 млн 489,5 тыс. руб.