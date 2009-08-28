Прокладка эскалаторного тоннеля на станции метро "Обводный канал" в Петербурге начнется 10 сентября 2009г.

Прокладка эскалаторного тоннеля на строящейся станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге начнется 10 сентября 2009г. Об этом журналистам сегодня сообщил главный инженер ОАО "Метрострой", выполняющего работы, Алексей Старков. По его словам, прокладка наклонного хода займет порядка двух месяцев.



"В этот период я прошу жителей ближайших домов просто потерпеть. Работы займут два месяца, и работать мы будем непрерывно", - заявил А.Старков, отметив, что уровень шума в ночное время будет достигать порядка 70 децибел при допустимых 60. Он сообщил, что администрация метрополитена готовит все необходимые для работы документы, а также заверил, что вибрации при прокладке эскалаторного тоннеля не будет.



Для сооружения наклонного хода длиной 95 м строители будут применять новый тоннелепроходческий механизированный комплекс немецкой фирмы Herrenknecht. А.Старков отметил, что в ближайшие выходные машина будет опрокинута под углом 30 градусов для начала работ, после чего начнется укрупненная сборка.



Главный инженер "Метростроя" добавил, что по завершении работ на станции "Обводный канал" машину будут применять в конце января 2010г. на строящейся станции метро "Адмиралтейская", после чего ее перенаправят на сооружение наклонного хода на станцию "Спасская". Стоимость установки, по данным А.Старкова, составила порядка 20 млн евро.



А.Старков также подчеркнул, что в подземной части станции "Обводный канал" работы завершены на 80-85%. По графику станцию введут в эксплуатацию до конца декабря 2010г.



Отметим, в декабре 2008г. в Петербурге было открыто движение поездов по Фрунзенскому радиусу метрополитена и введены в строй станции "Волковская" и "Спасская", действующая как пересадочный узел. Согласно концепции развития петербургского метрополитена, до 2020г. в городе планируется ввести в строй 41 новую станцию, построить около 70 км линий метро и пять электродепо. В частности, на 2008-2012гг. документом предусмотрено развитие Фрунзенского радиуса, а также ввод станции "Адмиралтейская" и электродепо "Выборгское".