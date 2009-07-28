Доходность по облигациям серии 06 СЗТ не превысит 15,5% годовых при ставке первого купона не выше 13,58%.

ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) понизило доходность по облигациям серии 06, эмитированным на 3 млрд руб., с 16,5-17% до 15,5% годовых. Об этом сегодня в Москве журналистам сообщил вице-президент Связь-банка (организатор выпуска) Михаил Автухов. Как пояснила заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам СЗТ Венера Хуснутдинова, это связано с переподпиской более чем в два раза. "Исходя из поступающих в настоящее время заявок, можно прогнозировать, что по итогам размещения облигационного выпуска серии 06 СЗТ доходность не превысит 15,5%, что соответствует ставке первого купона 13,58% к опциону "пут" по 102,5% от номинальной стоимости", - отметил М.Автухов.

Напомним, 5 августа 2009г. СЗТ планирует разместить на ММВБ облигации серии 06 объемом 3 млрд руб. Федеральная служба по финансовым рынкам 16 ноября 2008г. зарегистрировала выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций СЗТ на предъявителя серии 06. В соответствии с представленным решением о выпуске ценных бумаг, эмитент разместит по открытой подписке 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составит 3 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-06-00119-А. Срок обращения облигаций составит 10 лет. Процентная ставка по купону будет определяться при размещении и фиксироваться на весь срок обращения ценных бумаг. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций через 3 года или через 6 лет.

СЗТ планирует направить привлеченные средства на финансирование своей инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.

В мае 2008г. СЗТ полностью разместил облигационный заем серии 05 в объеме 3 млрд руб. Ставка первого купона по облигациям СЗТ была установлена в размере 8,4% годовых. Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-00119-А от 23 октября 2007г.

ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании: ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%), ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited (7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited (2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек. Чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в I квартале 2009г. снизилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом минувшего года и составила 90 млн 016 тыс. руб. Консолидированный чистый убыток СЗТ по МСФО в I квартале 2009г. составил 143 млн руб.