Фонд ЖКХ разместил 5 млрд руб. на банковских депозитах на 34 дня.

Госкорпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ" разместил на банковских депозитах 5 млрд руб. сроком на 34 дня, говорится в документах компании. Средневзвешенная ставка депозита по удовлетворенным заявкам составила 11,25% годовых, ставка депозита отсечения, установленная фондом, - 10,77% годовых. На момент окончания аукциона на размещение средств были поданы заявки от 15 уполномоченных банков на сумму 40 млрд 555 млн руб.

Минимальная ставка, указанная в заявках уполномоченных банков, составила 6,25% годовых, максимальная - 11,5% годовых. В ходе аукциона удовлетворены заявки трех уполномоченных банков.

Аукционы по размещению временно свободных средств Фонда ЖКХ на депозитах в уполномоченных банках проводятся на СПВБ с 2008г. Первый аукцион в секции "межбанковский кредитный рынок" состоялся 28 августа 2008г., фонд разместил на банковских депозитах 20 млрд руб.