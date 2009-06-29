Дополнение: Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" по МСФО в 2008г. увеличилась на 43% - до 1,8 млрд руб.

Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2008г. увеличилась на 43% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1 млрд 837 млн 984 тыс. руб. Об этом сообщается в официальных материалах компании. Выручка "Ленэнерго" по МСФО в 2008г. возросла на 45,2% - до 17 млрд 913,6 млн руб., расходы увеличились на 45,6% и составили 14 млрд 607,6 млн руб., операционная прибыль выросла на 43,6% - до 3 млрд 306,1 млн руб.

ОАО "Ленэнерго" является владельцем воздушных линий электропередачи общей протяженностью более 35 тыс. км и 15,9 тыс. км кабельных линий, а также 362 подстанций напряжением 35-110 кВт и 12,9 тыс. низковольтных подстанций. В результате реорганизации с 1 октября 2005г. за "Ленэнерго" осталась функция передачи электрической энергии и присоединения новых потребителей к электросетевой инфраструктуре.