Собрание акционеров Газпромбанка утвердило дивиденды за 2008г. в размере 65,5 руб. на акцию.

Собрание акционеров Газпромбанка утвердило дивиденды за 2008г. в размере 7,5% от чистой прибыли, говорится в сообщении кредитной организации. Таким образом, на одну акцию банка будет выплачено 65,5 руб. Остальные 92,5% чистой прибыли будут направлены в основной капитал банка. Чистая прибыль Газпромбанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2008г. составила 17,6 млрд руб. Напомним, что за 2007г. Газпромбанк выплатил дивиденды в размере 2 млрд 299 млн 744 тыс. 355 руб., или 115 руб. на одну акцию.

Кроме того, общее собрание акционеров переизбрало совет директоров Газпромбанка в прежнем составе и приняло решение не выплачивать им вознаграждения и компенсации за 2008г. Также на собрании была утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2008г., избрана ревизионная комиссия, в новой редакции утверждены кодекс корпоративного управления, положения о совете директоров, о ревизионной комиссии, об общем собрании акционеров, об исполнительных органах. Аудитором банка на 2009г. утверждено ЗАО "КПМГ".

ОАО "Газпромбанк" образовано в 1990г. Основные акционеры банка - ОАО "Газпром", НПФ "Газфонд", ЗАО "Лидер" и ООО "Новые финансовые технологии". Чистый убыток группы Газпромбанка (ГПБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2008г. составил 60,1 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 33,6 млрд руб.