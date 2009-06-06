А.Улюкаев: Банк России не проводил стресс-тестов отдельных банков.

Банк России не проводил стресс-тестов отдельных банков. Об этом сегодня в рамках Петербургского экономического форума сообщил первый зампредседателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев. По его словам, на сегодня Банк России ограничивается макроэкономическим стресс-тестированием банковской системы РФ в целом. "До 2010г. проблемы утери капитала для нас не существует. У нас позитивное видение ситуации. Пусть и в краткосрочной перспективе", - сказал А.Улюкаев. При этом он отметил, что "докапитализации банков как актуальной необходимости нет".