Совет директоров ОАО "Полиметалл" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2008г.

Совет директоров ОАО "Полиметалл" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008г., сообщается в материалах компании.

Напомним, что ОАО "Полиметалл" также не выплачивало дивиденды в 2007г. и 2006г.

В ходе собрания акционеры рассмотрят вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов за 2008г. Также акционерам предстоит избрать членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить аудитора и одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, акционеры утвердят ряд внутренних документов компании.

Дата закрытия реестра - 21 мая 2009г. Годовое собрание состоится 29 июня 2009г.

ОАО "Полиметалл" создано в 1998г., является крупнейшим в России и шестым в мире производителем серебра. Компания также занимает третье место среди российских добытчиков золота. ОАО "Полиметалл" увеличило в 2008г. производство золота по сравнению с 2007г. на 17% - до 285 тыс. унций, серебра на 8% - до 17,2 млн унций. Годовые продажи золота и серебра составили 281 тыс. унций и 17,7 млн унций соответственно, при этом общая выручка выросла на 62% и достигла уровня в 500 млн долл.