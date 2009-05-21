Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,58 EUR Нал. 70,40 69,67 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,02 +0,27 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9731,00 +464,00 MOEX 2317,91 +0,27% RTS 1283,00 -0,20% Brent 64,88 -0,93% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7209,72 -0,20%
Совет директоров ОАО "Полиметалл" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2008г.
Лента новостей
Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто Магазины и услуги: выгодно ли инвестировать в помещения на первых этажах 14:48, Недвижимость Coincheck назвала дату выплаты компенсации от кражи криптовалюты 14:42, Технологии и медиа
Совет директоров ОАО "Полиметалл" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2008г.
Санкт-Петербург и область, 21 мая 2009, 11:27
0
Совет директоров ОАО "Полиметалл" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2008г.

Совет директоров ОАО "Полиметалл" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008г., сообщается в материалах компании.

Напомним, что ОАО "Полиметалл" также не выплачивало дивиденды в 2007г. и 2006г.

В ходе собрания акционеры рассмотрят вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов за 2008г. Также акционерам предстоит избрать членов совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить аудитора и одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме того, акционеры утвердят ряд внутренних документов компании.

Дата закрытия реестра - 21 мая 2009г. Годовое собрание состоится 29 июня 2009г.

ОАО "Полиметалл" создано в 1998г., является крупнейшим в России и шестым в мире производителем серебра. Компания также занимает третье место среди российских добытчиков золота. ОАО "Полиметалл" увеличило в 2008г. производство золота по сравнению с 2007г. на 17% - до 285 тыс. унций, серебра на 8% - до 17,2 млн унций. Годовые продажи золота и серебра составили 281 тыс. унций и 17,7 млн унций соответственно, при этом общая выручка выросла на 62% и достигла уровня в 500 млн долл.

Главное
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Главное
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Умер модельер Юбер де Живанши Общество
Евросоюз продлил санкции против России Политика
При катастрофе самолета в Катманду погибли около 50 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.