Газпром планирует направить документы по строительству Nord Stream в Главгосэкспертизу в конце мая 2009г.

ОАО "Газпром" в конце мая 2009г. планирует направить все документы по строительству Nord Stream в Главгосэкспертизу. Об этом сегодня было заявлено в рамках совещания по вопросам реализации программ газификации в Ленинградской области.

Отметим, что до июля 2009г. компания намерена закончить все работы по строительству 124 км сухопутной части газопровода, до 2010г. - 320 км. Как отметил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Валерий Голубев, в планах компании также завершить все работы по возведению сухопутной части Nord Stream к середине 2010г. При этом, как отмечают в компании, на данном этапе строительства ожидаются трудности в связи с возможным изменением границ прохождения газопровода в Выборгском районе Ленинградской области. Трудности связаны с зонированием территории, где расположен заказник "Раковые озера".

Напомним, проект Nord Stream - проложенный по дну Балтийского моря газопровод - впервые обеспечит прямые поставки российского природного газа в Западную Европу. Протяженность газопровода составит около 1,2 тыс. км. На первом этапе планируется строительство нитки с пропускной способностью 27,5 млрд куб. м газа в год, на втором этапе пропускная способность удвоится до 55 млрд куб. м в год. Суммарные инвестиции в проект составят свыше 5 млрд евро.

Строительство сухопутного участка газопровода (917 км) началось в декабре 2005г. К строительству морского участка протяженностью 1,2 тыс. км планируется приступить в 2008г. Морской газопровод начнется с береговой компрессорной станции, которая будет построена в бухте Портовая (рядом с Выборгом Ленинградской области), по дну Балтийского моря трасса будет проложена до пункта Грайфсвальд на побережье Германии с возможным отводом в Швецию, и затем - через территорию Германии и Нидерландов - в Великобританию.

Строительством и эксплуатацией морского газопровода будет заниматься North Stream AG (ранее - NEGP), в которой в настоящее время Газпрому принадлежит 51%, немецким концернам BASF и E.ON - по 24,5% каждому.