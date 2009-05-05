Объем тепловой энергии, отпущенной ТГК-1 за отопительный сезон 2008-2009гг., вырос на 5% - до 18 млн Гкал.

Объем тепловой энергии, отпущенной теплоэлектростанциями ОАО "Териториальная генерирующая компания N1" (ТГК1) потребителям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за отопительный сезон 2008-2009гг., увеличился на 5% по сравнению с показателем сезона 2007-2008гг., превысив 18 млн Гкал. Такие данные приводит пресс-служба генерирующей компании. Рост показателя в ТГК-1 объясняют более низкой средней температурой наружного воздуха в зимний период.

Как сообщалось ранее, 5 мая 2009г. в Петербурге в соответствии с распоряжением городского комитета по энергетике завершился отопительный сезон. С 9:00 мск сегодняшнего дня все электростанции ТГК-1, обеспечивающие теплоснабжение жителей Петербурга, переведены на летний режим работы.