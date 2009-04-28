МЭС Северо-Запада начали строительство ЛЭП 330 кВ и ПС 330 кВ в Лужском районе Ленобласти стоимостью 4,1 млрд руб.

Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада приступили к строительству линии электропередачи 330 кВ Гатчинская-Лужская и подстанции 330 кВ Лужская в Ленинградской области общей стоимостью свыше 4,1 млрд руб. Как сообщает пресс-служба энергокомпании, реализация проекта позволит повысить надежность электроснабжения существующих и обеспечить подключение новых потребителей Лужского района области.



Проект строительства подстанции 330 кВ Лужская предполагает сооружение общеподстанционного пункта управления, двух открытых распределительных устройств 110 и 330 кВ, установку двух автотрансформаторов суммарной мощностью 250 МВА, шкафов релейной защиты и противоаварийной автоматики. Также на подстанции будут построены ячейки для подключения линий электропередачи 110 кВ. Ввод новых энергообъектов в эксплуатацию намечен на 2011г.



МЭС Северо-Запада являются филиалом ОАО "ФСК ЕЭС". В зону обслуживания МЭС входят 11 субъектов РФ - Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Брянская, Калининградская и Архангельская области, республики Карелия и Коми. Сети эксплуатируют энергообъекты высокого класса напряжения - 95 подстанций 110, 220, 330 и 750 кВ суммарной трансформаторной мощностью 37 тыс. 59,9 МВА. Общая протяженность линий электропередачи компании составляет порядка 14,5 тыс. км.