Председатель правления Северного народного банка снизил свою долю в уставном капитале до 57,03%.

Председатель правления ОАО "Северный народный банк" Сергей Сердитов снизил свою долю в уставном капитале банка до 57,03%. Как сообщается в материалах кредитной организации, ранее С.Сердитов владел долей в уставном капитале в размере 68,25% акций. Долю председателя правления "Северного народного банка" приобрело ООО "Полисервис", ранее владевшее пакетом в размере 7,78% акций. Сделка была завершена 23 апреля 2009г. Ее подробности не раскрываются.

ОАО "Акционерный коммерческий банк "Северный народный банк" (Сыктывкар) было учреждено в 1994г. В настоящее время банк является универсальной кредитной организацией. Чистая прибыль Северного народного банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2008г. по сравнению с 2007г. снизилась на 26,9% - до 81 млн 953 тыс. руб.