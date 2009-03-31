Чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в 2008г. выросла в 1,9 раза - до 231,4 млн руб.

Чистая прибыль ОАО "ТГК-1" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2008г. выросла в 1,86 раза по сравнению с 2007г. и составила 231,356 млн руб. Как говорится в сообщении компании, в IV квартале 2008г. она получила чистую прибыль в размере 358,956 млн руб. против чистого убытка за предыдущий квартал на уровне 263,9 млн руб. Позитивную динамику компания объясняет ростом объемов реализации тепловой энергии.

Ранее генеральный директор ТГК-1 Борис Вайнзихер сообщал, что ожидаемая чистая прибыль компании по РСБУ в 2008г. составила 200 млн руб.

Напомним, чистая прибыль ТГК-1 по РСБУ в 2007г. уменьшилась на 79,3% по отношению к показателю 2006г. и составила 124,1 млн руб. За 9 месяцев 2008г. ТГК-1 получила чистый убыток по РСБУ в сумме 127,6 млн руб.

ОАО "ТГК-1" зарегистрировано в 2005г. С 1 ноября 2006г. межрегиональный производственный комплекс ТГК-1 действует как единое акционерное общество. Предприятие объединяет 55 электростанций в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры компании: 28,66% акций принадлежит ОАО "Газпром", 17,65% акций - ООО "Русские энергетические проекты", 25,66% акций - Fortum Power and Heat Oy, 5,60% акций - ОАО "ГМК "Норильский никель".