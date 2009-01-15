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Куйбышевский суд Петербурга перенес предварительные слушания по делу В.Барсукова (Кумарина) на 2 февраля.
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Куйбышевский суд Петербурга перенес предварительные слушания по делу В.Барсукова (Кумарина) на 2 февраля.
Санкт-Петербург и область, 15 янв 2009, 15:26
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Куйбышевский суд Петербурга перенес предварительные слушания по делу В.Барсукова (Кумарина) на 2 февраля.

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга в очередной раз перенес предварительные слушания по делу петербургского бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), назначив их на 2 февраля 2009г. Как сообщил РБК адвокат подсудимого Сергей Афанасьев, заседание не состоялось из-за того, что подсудимый вновь не был доставлен в Санкт-Петербург из Москвы.

Как и в прошлый раз, В.Барсукова не этапировали из столицы в связи с проведением следственных действий. Правозащитник назвал ситуацию "интригой". Следственные действия с участием подзащитного не должны проводиться в отсутствие адвоката, подчеркнул С.Афанасьев.

Как сообщалось ранее, федеральный Василеостровский суд Санкт-Петербурга 15 августа 2008г. принял решение направить дело Барсукова (Кумарина) в Куйбышевский федеральный суд, так как один из основных объектов, в попытке захвата которого обвиняется В.Барсуков, расположен на территории, подведомственной суду.

Напомним, В.Барсуков обвиняется в рейдерстве. Следствие также намерено предъявить ему обвинение в вымогательстве имущества в крупном размере. По версии правоохранительных органов в 2004г. В.Барсуков и другие члены организованной им преступной группы, среди которых были уроженцы Тамбовской области, создали в Петербурге так называемое "тамбовское" преступное сообщество. Члены группировки завладевали акциями, долями, движимым и недвижимым имуществом крупных коммерческих предприятий города, а после легализации добытого преступным путем имущества продавали его. По данным правоохранительных органов, в период с июля 2005г. по июнь 2006г. В.Барсуковым и другими участниками группировки были совершены мошеннические действия в отношении 13 коммерческих предприятий Северной столицы, общая стоимость которых составляет около 5 млрд руб.

Кроме того, на счету участников сообщества убийство и покушение на убийство. В частности, следователи подозревают В.Барсукова в организации покушения на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева в мае 2006г. Тогда в результате обстрела из автоматического оружия один из охранников предпринимателя был убит, а сам бизнесмен получил тяжелейшие ранения. В октябре 2006г. по подозрению в совершении этого преступления были арестованы братья Андрей и Олег Михалевы.

В.Барсукову предъявлено обвинение по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) и ст.174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Кроме того, в начале октября 2008г. в отношении предпринимателя было возбуждено еще одно уголовное дело по факту убийстве коллеги - Георгия Позднякова. Дело квалифицировано в порядке п.п."ж" и "з" ч.2 ст.105 (убийство, совершенное организованной группой) и ч.3 ст.222 (незаконные приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия организованной группой) УК РФ.

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