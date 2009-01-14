В Центральном районе Петербурга ночью горела трехкомнатная квартира, спасатели эвакуировали 13 человек.

В Центральном районе Санкт-Петербурга в доме N26 по Дегтярному переулку минувшей ночью произошел пожар в расселенной трехкомнатной квартире, спасатели эвакуировали 13 человек. Как рассказали в пресс-службе городского ГУ МЧС, пожар произошел около 0:00 мск.

В квартире выгорели комнаты и коридор на общей площади 54 кв. м. Причина возгорания выясняется.

Еще один пожар произошел 13 января после 20:00 мск на 3-м км Колпинского шоссе. В результате возгорания пострадал мужчина - он был госпитализирован с ожогами ног. В бытовке размером 4х10 м, принадлежащей СМУ-303, выгорела внутренняя обстановка.

Отметим, всего в течение минувших суток в Петербурге произошло 7 пожаров, пострадал один человек.