Intel не планирует снижать бюджет инвестиций в Россию в 2009г.

Компания Intel из-за мирового финансового кризиса не планирует снижать бюджет инвестиций в Россию в 2009г. Об этом журналистам сообщил директор корпорации Intel в России по связям с общественностью Евгений Закаблуковский.

При этом Е.Закаблуковский затруднился назвать конкретный объем инвестиций корпорации в Россию на следующий год, отметив, что совокупный объем вложений компании в РФ на сегодняшний день составил 700 млн долл.

В Санкт-Петербурге Intel планирует продолжить свои образовательные программы и предлагает городским властям помощь в организации стажировок для петербургских специалистов в области высоких технологий. Кроме того, в городе будет продолжена деятельность исследовательского центра Intel.

Отметим, что сегодня в Северной столице были подведены итоги образовательной программы Intel в рамках проекта i_novation.