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В правила застройки Петербурга внесены поправки о включении кластерной схемы размещения промышленных предприятий.
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В правила застройки Петербурга внесены поправки о включении кластерной схемы размещения промышленных предприятий.
Санкт-Петербург и область, 23 окт 2008, 17:00
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В правила застройки Петербурга внесены поправки о включении кластерной схемы размещения промышленных предприятий.

Комиссия по землепользованию и застройке приняла поправку комитета экономического развития, промышленной политики и торговли (КЭРППиТ) о включении отраслевой кластерной схемы размещения промышленных предприятий в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Как сообщил первый заместитель председателя КЭРППиТ Сергей Фивейский, в состав правил землепользования и застройки будут включены новые территориальные зоны производственного назначения, выделенных по кластерному признаку. Все они условно названы "территориями промышленными" (ТП).

При этом, по словам С.Фивейского, в рамках одной промышленной территории могут быть сосредоточены несколько видов производственной деятельности. В качестве примера он привел Конную Лахту, в которой возможно размещение одновременно производства транспортных средств, целлюлозно-бумажного производства и обработки древесины.

Однако полная схема отнесения определенных видов деятельности к тем или иным промышленным территориям, будет предоставлена только после принятия закона о правилах землепользования и застройки. Принятие поправки, по словам С.Фивейского, позволит городу отстаивать свои интересы в размещении производств инвесторов.

Помимо этого, в ПЗЗ была принята поправка, согласно которой 33 промзоны из 50 существующих и размещенных на периферии города, получат статус промышленных территорий. В то же время 17 территорий, находящихся в центре города, получат статус промышленно-деловых. То есть, согласно принятой комиссией поправке, на них в качестве основных видов деятельности, будут допустимы как промышленное, так и деловое использование. Внося эту поправку комитет принимал во внимание то, что многие промышленные предприятия в центре города сегодня готовятся или планируют перепрофилироваться под создание офисных площадей.

Кроме того, С.Фивейский подчеркнул, что сейчас особый интерес к размещению производств выражают предприятия металлургии, химической и пищевой промышленности, а также IT-компании.

Отметим, что всего комитет разработал проект по 10 промышленным зонам. ТП1 представляет собой зону производства пищевых продуктов, напитков и табака, ТП2 - текстильная и швейная промышленность, а также производство обуви и изделий из кожи. ТП3 относится к зоне с химическим производством, ТП4 - планируется под металлургическую промышленность. ТП5 - производство транспортных средств и оборудования, ТП6 - целлюлозно-бумажное производство, а также издательская и полиграфическая деятельность. ТП7 - под производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ТП8 - под обработку древесины и производство изделий из дерева, а также прочих неметаллических минеральных продуктов. ТП9 - зона производства электрооборудования и ТП10 - планируется под склады.

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