Акционеры ОАО "Новая эра" (Петербург) одобрили получение кредита Сбербанка с лимитом 117 млн руб. на 1 год.

Акционеры ОАО "Новая эра" (Санкт-Петербург) одобрили получение кредита Сбербанка в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом 117 млн руб. сроком на 1 год под 13,5% годовых. Как указано в официальном сообщении предприятия, кредитные средства предполагается направить на пополнение оборотных и внеоборотных средств.

ОАО "Новая эра" образовано в 1993г. на базе аппаратного производства Ленинградского государственного предприятия "Эра". Компания разрабатывает и производит высокотехнологичные комплектные трансформаторные подстанции, комплектные распределительные устройства, блоки силовой автоматики и управления, главные распределительные щиты. Чистая прибыль компании за 2007г. снизилась по сравнению с 2006г. на 26,94% - до 42 млн 55 тыс. руб., выручка сократилась на 0,45% - до 1 млрд 269 млн 709 тыс. руб.