Фонд имущества Петербурга отменил торги по продаже коттеджного поселка в Сочи, назначенные на 9 октября 2008г.

Фонд имущества Санкт-Петербурга отменил торги по продаже коттеджного поселка в Сочи, назначенные на 9 октября 2008г. В пресс-службе фонда имущества не уточнили причину отмены аукциона. Другие торги, назначенные на сегодня, по продаже 7 объектов недвижимости, находящихся на балансе ГУП "Горэлектротранс", состоятся.

Как сообщалось ранее, фонд имущества собирался сегодня выставить на торги недостроенный коттеджный поселок в Сочи с участком площадью 14 тыс. 73 кв. м. По информации пресс-службы фонда, стартовая цена лота составляла 167 млн 945 тыс. 800 руб.

На аукцион единым лотом планировалось выставить нежилое административное здание с пищеблоком (общая площадь - 750,3 кв. м), коттедж площадью 451,4 кв. м, коттедж площадью 461,1 кв. м, проходная (6,3 кв. м), котельная (53,6 кв. м), а также находящиеся в стадии строительства три коттеджа и спорткомплекс площадью 270,4 кв. м.

Поселок находится в Хостинском районе Сочи на улице Ломоносова. Данная территория входит в зону Сочинского национального парка, где размещается около 30 санаториев, частные гостиницы и ведомственные дома отдыха. Недвижимость принадлежит ОАО "Российские железные дороги". Продажа объектов осуществляется в рамках договора между фондом имущества Санкт-Петербурга с ЗАО "Желдорипотека" (РЖД). Земельный участок, на котором расположен коттеджный поселок, сдан в аренду до 2043г. Арендодателем является администрация Центрального района Сочи, арендатор не уточняется.

Отметим, что фонд имущества Петербурга и ранее занимался продажей объектов ОАО "РЖД". Так, в их число входит 75-процентный пакет акций УК ОАО "Завод "Спорт", цена которого в ходе торгов увеличилась в 3,7 раза и достигла 74,1 млн руб. и др. Кроме того в стадии согласования находится договор о продаже дома культуры железнодорожников РЖД площадью 2 тыс. 100 кв. м в Твери по ориентировочной цене 23 млн 980 тыс. руб.