Российская Федерация обеспечена энергоресурсами на несколько столетий вперед, считают эксперты.

Российская Федерация обеспечена энергоресурсами на несколько столетий вперед. Такое мнение РБК высказал ректор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов Игорь Максимцев.

"Научные исследования позволяют с полной уверенностью сказать, что сегодня российские запасы еще очень велики. Они смогут обеспечить энергоресурсами не одно поколение россиян в будущем, но необходимо более бережно относиться к добыче и переработке водорода и все попутные источники, которые возникают при добыче, не выбрасывать в атмосферу, а также находить им применение в переработке в необходимые фракции, которые можно использовать в экономике. Но тех опасений, что энергоресурсы в РФ быстро закончатся, к счастью нет", - отметил эксперт.

Напомним, что заместитель министра природных ресурсов РФ Алексей Варламов в апреле 2008г. высказывал мнение о том, что на настоящий момент на территории России практически не осуществляются геолого-разведочные работы, ежегодное финансирование которых оценивается в 20-22 млрд долл., и после 2025г. страна может столкнуться с нехваткой природного газа и угля, после 2022г. - нефти, а после 2017г. - урана.