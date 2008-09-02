"Газпром нефть" увеличила свою долю в уставном капитале "Газпромнефть-Урала" с 41,67% до 54,39%.

ОАО "Газпром нефть" увеличило свою долю в уставном капитале ОАО "Газпромнефть-Урал" до 54,39%. Как сообщается в материалах компании-покупателя, ранее она владела 41,67% уставного капитала уральского предприятия. Доля обыкновенных акций ОАО "Газпромнефть-Урал", принадлежащих ОАО "Газпром нефть", не изменилась и равна 55,56%.

ОАО "Газпромнефть-Урал" - дочернее предприятие ОАО "Газпром нефть", владеющее сетью из 87 автозаправочных станций и 13 нефтебаз, расположенных на территории Свердловской области. Чистая прибыль ОАО "Газпромнефть-Урал" в I полугодии 2008г. увеличилась на 36% и составила 297,24 млн руб.

ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома. В 2008г. "Газпром нефть" ожидает собственную добычу (не включая "добычу "Славнефти") на уровне прошлого года - 32,7 млн т, консолидированная добыча при этом вырастет с 42 млн т в 2007г. до 48-48,5 млн т в 2008г. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т. Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" в 2007г. по российским стандартам бухгалтерского учета выросла на 26,5% и составила 79 млрд 479 млн руб.