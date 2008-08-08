Архитектор С.Гайкович: Полномочия градсовета Петербурга нужно существенно расширить.

Полномочия градостроительного совета Санкт-Петербурга необходимо существенно расширить, дав ему право запрета на возведение того или иного здания. Такое мнение в ходе сегодняшнего заседания органа высказал архитектор Святослав Гайкович, выступающий в качестве рецензента проекта корректировки биржевого комплекса на Васильевском острове. По словам С.Гайковича, предоставление дополнительных возможностей градсовета позволит городу избежать таких градостроительных ошибок.



Как заметил архитектор, здание биржи, "искажающее классический ансамбль Васильевского острова", было построено с превышением согласованной высоты более чем на 4 м. "Полномочия градсовета нужно расширить, чтобы рубить проекты некоторых инвесторов на корню", - подчеркнул С.Гайкович.



Напомним, 6 июня с.г. на заседании градсовета облик нового здания биржи на на 26-й линии Васильевского острова, 15 подвергся критике. 17 июня состоялось открытие биржи. По итогам проверки службы государственного строительного надзора и экспертизы выяснилось, что здание превышает высотный регламент. Решение об уменьшении высоты объекта было вынесено на заседании совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга, состоявшемся 18 июня с.г. По последним данным, здание необходимо понизить на 3,6 м - до 63 м. По оценкам экспертов, потери от уменьшения высоты нового биржевого комплекса могут составить 12-13 млн евро.



Сегодня на суд градсовета будут представлены варианты трансформации биржевого комплекса с учетом пожеланий органа. В июне 2008г. совет обсуждал несколько новых проектов с поправками, однако они его не удовлетворили.