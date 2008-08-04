НКК до 2019г. планирует инвестировать 1,7 млрд долл. в увеличение мощности своих терминалов.

ООО "Национальная контейнерная компания" до 2019г. планирует инвестировать 1 млрд 700 млн долл. в увеличение мощности своих терминалов в 6 раз - до 9 млн TEU, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В рамках данной инвестпрограммы мощность Первого контейнерного терминала (ПКТ) НКК в Петербурге предполагается увеличить до 1,6 млн TEU в год к 2012г. С этой целью на ПКТ 4 августа 2008г. были установлены два новых тыловых RTG (Rubber Tyred Gantry) крана грузоподъемностью 50 т, заказанных осенью 2007г. Еще восемь кранов прибудут на терминал к сентябрю 2008г. Как отмечается в сообщении, зона складирования по RTG-технологии будет расположена на территории бывшего завода "Балтконтейнер". Кроме того, на строящемся тыловом контейнерном терминале в районе пос.Шушары под Петербургом ведется монтаж еще четырех RTG кранов.

Напомним, в 2007г. "Национальная контейнерная компания" подписала контракты с финским производителем терминальной техники Konecranes на производство причального и тылового кранового оборудования для своих терминалов, согласно которым на ПКТ должны быть доставлены 5 STS (Ship-to-Shore) и 10 RTG кранов, в Шушары - 4 RTG и в Усть-Лугу - 4 STS и 11 RTG кранов.

Группа "Национальная контейнерная компания" была создана в 2002г. Цель создания группы - развитие сети контейнерных терминалов в морских портах России и СНГ, логистических центров и транснациональных цепочек, обеспечивающих функционирование международных логистических коридоров.

ЗАО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) образовано в октябре 1998г. с целью модернизации и эксплуатации контейнерного терминала в третьем грузовом районе Морского порта Санкт-Петербург в качестве специализированной стивидорной компании по перегрузке и обслуживанию перевалки контейнеров. Благодаря регулярному фидерному сообщению ПКТ связан с портами Роттердам, Гамбург, Бремерхавен и Антверпен. Текущая пропускная способность ПКТ составляет 1,1 млн. TEU.