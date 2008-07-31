Отбор присяжных по делу о двух терактах, совершенных в Петербурге в 2007г., состоится 28 августа.

Отбор присяжных по делу против четырех молодых людей, подозреваемых в совершении двух террористических актов, совершенных в Санкт-Петербурге в 2007г., состоится 28 августа 2008г. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала городского суда, где сегодня начались слушания дела.



Суд продлил арест подсудимых еще на полгода. Отметим, сегодняшнее заседание проходит в закрытом режиме, потерпевшие не были допущены в зал суда.



Напомним, 24 июля 2008г. следственное управление Следственного комитета при городской прокуратуре завершило расследование уголовного дела в отношении кладовщика магазина "Телемакс", сварщика-судосборщика ООО "Технобалтсервис", продавца-консультанта магазина "Оби" и несовершеннолетнего учащегося профессионального лицея, подозреваемых в терактах. По версии следствия, в феврале 2007г. фигуранты дела сговорились провести в Санкт-Петербурге серию взрывов, чтобы воздействовать на чиновников в сфере решения межнациональных конфликтов в городе.



Установлено, что первый взрыв обвиняемые совершили 4 февраля 2007г. в момент проведения акции "Еда вместо бомб", в ходе которой у здания метро "Владимирская" бездомным бесплатно раздавали пищу. В результате взрыва пострадал продавец цветочного киоска, находящегося неподалеку от места происшествия. По данным следствия, взрывное устройство было самодельным.



Второй взрыв произошел 18 февраля 2007г. в помещении ресторана "Макдональдс", расположенного на Невском проспекте. Подельники подбросили в помещение ресторана еще одно самодельное взрывное устройство. В результате теракта травмы получили посетители ресторана и обслуживающий персонал.



Четверым соучастникам были предъявлены обвинения по ст. 205 УК РФ (террористический акт). До суда все обвиняемые находились под арестом.