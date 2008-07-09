Компания Усть-Луга в июле намерена заключить с "Русалом" сделки по созданию в порту Усть-Луга перевалочного комплекса.

Компания "Усть-Луга" в июле 2008г. планирует заключить договоры с Объединенной компанией "Российский алюминий" ("Русал") по созданию в порту Усть-Луга перевалочного комплекса. Как напомнил журналистам генеральный директор компании "Усть-Луга" Максим Широков, объем инвестиций в проект превышает 300 млн долл.



По словам М.Широкова, принципиальное решение о заключении сделок уже принято. "Надеемся, что все необходимые соглашения с "Русалом" будут подписаны уже в этом месяце", - подчеркнул глава компании.



Напомним, что меморандум о создании перевалочного комплекса в порту Усть-Луга был подписан в Москве в начале июня 2008г. Комплекс будет состоять из двух терминалов, предназначенных для транспортировки алюминия и глинозема. Стороны намерены осуществить пуск комплекса к 2011г. с первоначальными объемами перевалки 2,5 млн т глинозема и 2 млн т алюминия. В дальнейшем мощность терминала для перевалки глинозема может составить до 4 млн т в год, для перевалки алюминия - до 3 млн т в год.



Данный проект станет первым шагом "Русала" в реализации программы по созданию собственных специализированных портовых мощностей, которая позволит обеспечить эффективную перевалку сырья и готовой продукции с учетом планов компании по увеличению объемов производства.



ОАО "Компания "Усть-Луга" образовано в 1992г. Общество является заказчиком-застройщиком морского торгового порта Усть-Луга. Чистая прибыль компании в 2007г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 109 млн 946 тыс. руб.



Объединенная компания "Русал" создана в марте 2007г. в результате объединения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. Компания работает в алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира.