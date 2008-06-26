Генеральным директором ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы" назначен Э.Мусиенко.

Генеральным директором ЗАО "Евросиб СПб-транспортные системы" назначен Эдуард Мусиенко. Как поясняют в пресс-службе компании, назначение явилось следствием реструктуризации, прошедшей в начале года в транспортном блоке группы компаний "Евросиб".

С 1992г. по 2000г. Э.Мусиенко работал на руководящих постах таких компаний, как Агробанк, Тверьуниверсалбанк, Raiffeisen Investment AG (Австрия), "Северо-Западное общество взаимного кредита". В 2000г. был назначен руководителем казначейства в компании "Илим палм". В период с 2003г. по 2006г. занимал должность финансового директора управляющей компании холдинга - ЗАО "Евросиб". В 2007г. был финансовым директором группы компаний "Волга-Днепр".