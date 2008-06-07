"Гринпис" подал жалобу в прокуратуру Петербурга на отказ администрации Петроградского района в проведении мероприятия во время ПЭФа

Петербургское отделение "Гринписа" направило сегодня заявление в прокуратуру города и уполномоченному по правам человека в России с просьбой оценить правомерность действий администрации в отказе проведения одного из мероприятий "Гринписа" в дни Петербургского экономического форума. Как сообщают представители "зеленых", 8 июня т.г. добровольцы "Гринпис" планировали организовать в Александровском парке информационную палатку о планах властей по строительству мусоросжигательных заводов, а также собрать подписи в рамках общероссийской акции за безопасное обращение с отходами. Как объяснили представители "Гринпис", уведомление о мероприятии было подано в администрацию Петроградского района в предусмотренные законом сроки, но получили отказ. По словам "зеленых", отказ в проведении мероприятия связан с тем, что в эти дни в Петербурге проходит экономический форум.

В администрации Петроградского района прокомментировать ситуацию затруднились. Однако предположили, что заявка могла быть подана не в сроки, установленные законом.