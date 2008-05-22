На установку дорожных знаков на КАД в 2008г.правительство Петербурга выделит порядка 200-220 млн руб.

На установку дорожных знаков на Кольцевой автодороге в 2008г.правительство Санкт-Петербурга выделит порядка 200-220 млн руб. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ФГУ "Дирекция по строительству транспортного обхода Санкт-Петербурга" Борис Мурашов. По его словам, в конце марта т.г. дирекция согласовала концепцию маршрутного ориентирования на КАД: здесь будут установлены указатели улиц, крупных торговых объектов и т.д.

Б.Мурашов также отметил, что уже 23 мая т.г. начнутся работы по нанесению на автомагистраль дорожной разметки, которая будет выполнена преимущественно из термопластика. Окончание работ намечено на 6 июня т.г.

Петербургская кольцевая автомобильная дорога (КАД) станет объединяющим элементом транспортной системы региона и соединит в единое целое все основные дорожные магистрали, расходящиеся из центра города в направлении Хельсинки, Мурманска, Москвы, Киева и Таллина. Управление строительством КАД осуществляет ГУ "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербурга". По словам губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, в 2008г. должно завершиться строительство так называемого "западного полукольца". К августу 2008г. полностью соединятся участок объездной автодороги в районе Вантового моста и Московского шоссе.