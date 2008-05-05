Чистая прибыль ОАО "Силовые машины" по РСБУ в I квартале 2008г. сократилась в 49 раз - до 4 млн 926 тыс. руб.
Санкт-Петербург и область, 05 мая 2008, 10:04
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Чистая прибыль ОАО "Силовые машины" по РСБУ в I квартале 2008г. сократилась в 49 раз - до 4 млн 926 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО "Силовые машины" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2008г. по сравнению с аналогичным периодом 2007г. сократилась в 49 раз - до 4 млн 926 тыс. руб., сообщается в материалах компании.
Чистая прибыль "Силовых машин" в I квартале 2007г. составила 245 млн 275 тыс. руб.
Концерн "Силовые машины" специализируется на производстве и поставках оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах.