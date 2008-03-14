Газпром намерен в 2 раза увеличить мощность морского газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи - до 4 млрд куб. м.

Компания "Газпром" намерена в 2 раза увеличить мощность морского газопровода Джубга-Лазаревское-Сочи - до 4 млрд куб. м. Как сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Ананенков, это связано с увеличением потребностей в топливе в г.Сочи из-за проведения там в 2014г. Олимпиады. "Мощность магистрального газопровода возрастет с учетом дополнительных олимпийских потребностей", - подчеркнул он.

ОАО "Газпром" - крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Доля компании в мировых запасах газа составляет 17%, в российских - 60%.

Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет 118 млрд 367 млн 564,5 тыс. руб. Он разделен на 23 млрд 673 млн 512,9 тыс. обыкновенных акций номиналом 5 руб. Более 50% акций Газпрома принадлежит государству. Запасы газа ОАО "Газпром" оцениваются в 29,1 трлн куб. м, их текущая стоимость - в 138 млрд 600 млн долл.

В 2007г. Газпром добыл 548,5 млрд куб. м газа против 556 млрд куб. м годом ранее. Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2007г. снизилась на 1,25% - до 454,49 млрд руб.