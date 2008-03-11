В Архангельской обл. предъявлено обвинение бывшим сотрудникам ОВД, подозреваемым в изготовлении и продаже "жучков".

В Архангельской области предъявлено обвинение двум бывшим сотрудникам органов внутренних дел, подозреваемым в изготовлении и продаже "жучков". По сообщении пресс-службы региональной прокуратуры, уголовное дело по этому факту квалифицируется по ч.3 ст.138 УК РФ (незаконное производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).



По версии следствия, один из обвиняемых, обладая специальными знаниями в области электроники, занимался изготовлением подслушивающих устройств, другой - поиском покупателей и последующим сбытом.



В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело квалифицируется как особо важное.