Фонд имущества Петербурга на торгах 20 февраля продал 17 нежилых помещений на сумму 60,1 млн руб.

Фонд имущества Санкт-Петербурга на торгах, состоявшихся 20 февраля т.г., продал 17 нежилых помещений в разных районах города на общую сумму 60 млн 100 тыс. руб. По данным пресс-службы фонда, цена лотов варьировала от 500 тыс. руб. до 12 млн руб.



Наибольшее количество ушедших с молотка помещений (11 лотов) расположено в центральных районах Петербурга (Московском, Адмиралтейском, Петроградском, Центральном) и на Васильевском острове. Еще 2 проданных объекта расположены в пригороде Северной столицы, г.Кронштадте. Остальные 5 помещений находятся в спальных районах: Невском, Кировском, Красногвардейском и Выборгском.



Общая площадь проданных помещений составляет 2 тыс 81 кв м.



Напомним, что, по данным Санкт-Петербургского комитета по управлению государственным имуществом, в 2007г. доходы городского бюджета от продажи нежилого фонда увеличились на 36% и составили 3 млрд 401 млн 400 тыс. руб. В целом доход от продажи государственного имущества города вырос за этот период на 99% и достиг 9 млрд 410 млн 300 тыс. руб.