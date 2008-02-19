"Аэрофлот-Норд" с 30 марта открывает авиарейсы Санкт-Петербург - Сыктывкар и Москва - Сыктывкар.

Авиакомпания "Аэрофлот-Норд" с 30 марта 2008г. открывает рейсы Санкт-Петербург - Сыктывкар и Москва - Сыктывкар. Согласно сообщению пресс-службы, полеты будут выполняться ежедневно на самолетах Ту-134.

Самолеты будут отправляться в Санкт-Петербург в 9:00 мск и обратно - в 19:10 мск. Вылет в Москву назначен на 7:40 мск, обратно - в 20:05 мск.

ЗАО "Аэрофлот-норд" создано в 2004г. Осуществляет перевозки на внутренних воздушных линиях России. В 2007г. авиакомпания выполнила 20,4 тыс. рейсов, на которых было перевезено 1 млн 82 тыс. пассажиров и более 5,5 тыс. т груза и почты.