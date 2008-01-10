Пассажир, летевший 9 января 2008г. рейсом Калиниград-Москва, объявил о захвате самолета. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежал рейс, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил в салоне драку, заявил о захвате судна, но был задержан. После благополучной посадки в московском аэропорту нарушитель был доставлен в линейное управление внутренних дел аэропорта.