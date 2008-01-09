Чистая прибыль группы "Газпромбанк" по МСФО за I полугодие 2007г. снизилась на 26,5% - до 452 млн долл.

Чистая прибыль группы "Газпромбанк" по МСФО за I полугодие 2007г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 26,5% и составила, за вычетом доли меньшинства, 452 млн долл., говорится в сообщении банка. В I полугодии предыдущего года этот показатель был равен 615 млн долл.



Основной причиной снижения чистой прибыли Газпромбанк называет уменьшение размера торговых доходов группы из-за сложившейся в первой половине 2007г. неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Так, доходы от торговли ценными бумагами в I полугодии 2007г. составили 147 млн долл., в то время как за аналогичный период 2006г. они составляли 388 млн долл. В то же время в связи с ростом фондового рынка во II полугодии 2007г. в целом за финансовый год банк ожидает более высокий уровень торговых доходов.



Консолидированные активы банковской группы выросли более чем на 60% по сравнению с концом 2006г. и достигли 51,8 млрд долл. на 30 июня 2007г. против 31,7 млрд долл. на 31 декабря 2006г.



Основной рост активов происходил в банковском сегменте группы "Газпромбанк" и был достигнут за счет прироста кредитного портфеля, увеличившегося за первую половину 2007г. на 34%: кредиты юридическим лицам выросли с 10,5 млрд долл. на 31 декабря 2006г. до 14,0 млрд долл. на 30 июля 2007г., кредиты физическим лицам - с 1,6 млрд долл. до 2,1 млрд долл. Средства клиентов группы "Газпромбанк" выросли за I полугодие 2007г. на 175% и составили 32 млрд 133 млн долл. (на 31 декабря 2006г. - 12 млрд 136 млн долл.).



Собственные средства (капитал) группы "Газпромбанк" по состоянию на 30 июня 2007г. достигли 7 млрд 185 млн долл., включая доли миноритарных акционеров нефтехимического и медийного сегментов в размере 754 млн долл. Капитал группы на 31 декабря 2006г. составлял 6 млрд 650 млн долл.



Чистые процентные доходы группы выросли в 2,7 раза и составили 502 млн долл. по сравнению с 184 млн долл. за аналогичный период 2006г. Рост административных расходов группы (441 млн долл. в I полугодии 2007г. по сравнению с 235 млн долл. в I полугодии 2006г.) в основном связан с ростом банковского бизнеса группы, инвестированием в развитие сети дополнительных офисов в Москве и региональной сети Газпромбанка.



Чистые доходы от нефтехимического бизнеса выросли на 17% и составили 352 млн долл., от медийного бизнеса выросли на 54% и составили 95 млн долл. Активы нефтехимического и медийного бизнес-сегментов выросли за I полугодие 2007г. на 15% и составили 5,5 млрд долл.