Б.Грызлов пообещал, что Госдума безусловно поддержит кандидатуру В.Путина на пост премьер-министра РФ.

(Лидер партии "Единая Россия" Борис Грызлов пообещал, что Государственная дума "безусловно поддержит" кандидатуру Владимира Путина на пост председателя правительства РФ. Такое заявление Б.Грызлов сделал, выступая на VIII съезде "Единой России".

Обращаясь к присутствующему на съезде президенту РФ В.Путину, Б.Грызлов напомнил, что у "Единой России" в Государственной думе конституционное большинство. "И мы, безусловно, поддержим Вашу кандидатуру при обсуждении в Госдуме вопроса о председателе правительства", - сказал Б.Грызлов. Он отметил, что все это надежные гарантии того, что "Россия не свернет с Вашего (В.Путина) курса и добьется новых побед". Последние слова Б.Грызлова потонули в бурных аплодисментах.