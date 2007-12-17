ОАО "Газпром нефть" создало предприятие для разработки месторождений в Восточной Сибири. Как сообщает пресс-служба компании, ООО "Газпромнефть-Ангара", зарегистрированное на базе ООО "Холмогорнефтегаз", будет организовывать работы по добыче нефти и газа и ввод в промышленную эксплуатацию лицензионных участков в Восточной Сибири.

Предприятие зарегистрировано в Красноярске.

ООО "Газпромнефть-Ангара" является владельцем лицензий на разработку Средне-Теймуринского, Больше-Дубческого и Северо-Кетского участков в Красноярском крае, Хотого-Мурбайского и Тымпучиканского участков в Республике Саха (Якутия), а также Вакунайского и Игнялинского в Иркутской области.

В настоящее время все участки находятся на стадии проведения геологоразведочных работ. Работы по поисково-разведочному бурению предполагается начать с 2008г.

ОАО "Газпром нефть" занимается добычей и переработкой нефти.75% компании принадлежит ОАО "Газпром". Консолидированная добыча нефти "Газпром нефти" (с учетом 50-процентной доли в НГК "Славнефть") в 2006г. снизилась на 1,7% по сравнению с 2005г. и составила 44,4 млн т, при этом собственная добыча "Газпром нефти" в 2006г. сократилась на 1% по сравнению с предыдущим годом - до 32,7 млн т нефти. Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по сравнению с 2005г. увеличилась на 47,87% и составила 62,829 млрд руб.