В Новгороде владелец игорных заведений оштрафован на 40 тыс. руб. за выставленные в окнах игровые автоматы.

Новгородское управление Федеральной антимонопольной службы наложило штраф в 40 тыс. руб. на владельца игорных заведений ООО "Феникс" за ненадлежащую рекламу игровых автоматов. Как сообщили в пресс-службе УФАС, в Великом Новгороде в двух зданиях в оконных проемах лицевой стороной наружу были размещены по два игровых аппарата. Как было установлено в ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе, в данном случае размещенные в окнах лицевой стороной игровые автоматы являются рекламой основанных на риске игр, пари. В соответствии с п.2 ч.2 ст.27 закона "О рекламе", размещение данной рекламы допускается только в зданиях, строениях, сооружениях, в которых проводятся такие игры, пари, за исключением объектов транспортной инфраструктуры. Несмотря на то, что в данном случае носители рекламы находятся внутри помещений, где проводятся такие игры, распространение рекламы происходит за пределы зданий, наружу.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст.14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, на основании которой и наложен штраф. Ранее ООО "Феникс" было выдано предписание о прекращении ненадлежащей рекламы.