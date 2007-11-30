В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге в районе Малого Вантового моста затруднено движение из-за поломки "Газели".
Санкт-Петербург и область, 30 ноя 2007, 15:20
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В Санкт-Петербурге на кольцевой автодороге в районе Малого Вантового моста затруднено движение из-за поломки "Газели".
В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге в районе Малого Вантового моста затруднено движение транспорта из-за поломки грузовой "Газели". Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по городу и Ленинградской области, около 14:30 мск в районе моста у автомобиля, двигавшегося со стороны Шафировского проспекта к Кольцевой, отпали задние колеса. Как пояснили в УГИБДД, столкновения с другими автомобилями удалось избежать. Пострадавших нет.