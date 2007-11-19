В Петербурге цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке в октябре 2007г. выросли на 6% - до 83,5 тыс. руб., считают эксперты.

В Санкт-Петербурге за октябрь 2007г. цены на однокомнатные квартиры, предлагаемые на вторичном рынке жилья, выросли на 6% относительно сентябрьского уровня и достигли 83 тыс. 500 руб., по данным агентства "Петербургская недвижимость".



По информации агентства, в минувшем месяце в указанной категории недвижимости самые высокие цены были представлены на квартиры в новых кирпичных домах, где средняя стоимость 1 кв. м варьировала от 86 тыс. руб. до 96 тыс. руб. На втором месте оказались однокомнатные квартиры в старых кирпичных домах, где цена 1 кв. м составила 78-82 тыс. руб.



Цены на однокомнатные квартиры в домах первых массовых серий остались на прежнем уровне - порядка 69-76 тыс. руб. за 1 кв. м.



Самые недорогие квартиры в сегменте в октябре 2007г. предлагались в панельных домах. Так, цена 1 кв. м жилплощади в новом панельном доме варьировала от 66 тыс. руб. до 86 тыс. руб. В старых панельных домах стоимость такой квартиры составила порядка 68-78 тыс. руб. за 1 кв. м.



Отметим, по мнению экспертов, средняя стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке Санкт-Петербурга, по данным на октябрь 2007г., равна 76 тыс. 900 руб. за 1 кв. м.