В Старорусском районе Новгородской обл. уничтожено 300 боеприпасов времен Отечественной войны.

В Старорусском районе Новгородской области сегодня, 7 сентября, группа разминирования ГУ МЧС по региону уничтожила около 300 боеприпасов времен Отечественной войны. Как отмечает пресс-служба ОАО "Новгородэнерго", находка была сделана работниками компании накануне при реконструкции линий электропередачи в д.Медниково.

Во время установки опор воздушных ЛЭП была обнаружена минометная мина. На место были вызваны сотрудники МВД и специалисты по разминированию МЧС, которые в ходе поисковых работ извлекли из земли остальные боеприпасы.

Напомним, в августе 2007г. в Новгородской области саперы ликвидировали 534 боеприпаса, найденных в местах боев Великой Отечественной войны, среди которых были мины, артиллерийские снаряды, гранаты и патроны. Поисковые операции прошли в Старорусском, Парфинском и Демянском районах.