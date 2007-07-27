В Петербурге произошло столкновение поездов на станции Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги. Как сообщили РБК в пресс-службе ОЖД, инцидент произошел днем 26 июля. При перестановке с одного из путей пассажирского поезда дальнего следования произошло столкновение с другим составом. Как подчеркнули сотрудники компании, серьезных повреждений и тяжело пострадавших в результате аварии нет. В момент столкновения поезда были пустыми, без пассажиров.